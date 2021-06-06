Український співак і чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вирішив приєднається до нового флеш-мобу
Як передає Politeka.net, 43-річний виконавець опублікував цікаву фотографію на своїй сторінці в Instagram. На ній він зображений у синій футболці, що тримає полуничку у формі сердечка. Мірзоян похвалився ягодою незвичайної форми.
«Все частіше бачу в стрічці такі фото, тож підтримаю флеш-моб», - написав співак.
Фотознімок за годину лайкнули 350 осіб, серед тих кого він підкорив, виявилася нова головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич.
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Сам Арсен Мірзоян родом із Запоріжжя. Він прославився в 2011 році, коли взяв участь у першому сезоні шоу «Голос країни». Там артист зустрів свою любов-співачку Тоню Матвієнко, яка народила йому дочку Ніну. Одружилися артисти в 2017 році після тривалого роману.
У 40-річної Тоні Матвієнко є старша дочка Уляна, якій зараз вже 22 роки.
У Арсена Мірзояна також є двоє синів від попереднього шлюбу, з якими він підтримує відносини.
Не так давно ми повідомляли, що Арсен Мірзоян приїхав до Запоріжжя на останній дзвінок до сина.
У кадрі співак показав, як прокотився на велосипеді і відкрив купальний сезон в річці.
«У старшого останній дзвоник, попереду серйозні кроки і важливі рішення. Велосипед і річка - це каприз», - підписав фото Мірзоян.
Нагадаємо, що дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала дочок-принцес:»які гарні, немає слів".
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