Українська співачка і дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко поділилася особистими кадрами
Як пише Politeka.net, 40-річна співачка на своїй сторінці в Instagram привітала з днем народження свого чоловіка Арсена Мірзояна, якому 20 травня виповнюється 42 роки.
"Ти умієш любити, творити, радіти, кайфувати від життя! Нехай все в тебе здійснюється, як ти цього бажаєш. Многая літа, люблю тебе 💜 @arsen_mirzoian Скоро будемо знову відкривати для себе цей безмежний світ", - написала вона.
Також Тоня Матвієнко показав відео, зняте в Чикаго в 2018 році. Цього разу співак, якого всі звикли бачити на сцені, не виступав, а просто відривався під запальну музику інших музикантів.
Мірзоян відповів на привітання. "Дякуюкохана. Я люблю тебе", - написав він.
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Користувачі Мережі приєдналися до привітань.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян одружилися в 2017 році, цьому передував тривалий роман. Арсен і Тоня познайомилися під час участі в шоу «Голос країни». У той час Мірзоян ще був одружений.
Пара виховує спільну дочку Ніну, яка з'явилася на світ в 2016 році. Також у Тоні Матвієнко є старша дочка Уляна, якій зараз вже 22 роки.
У Арсена Мірзояна також є двоє синів від попереднього шлюбу.
Нагадаємо, що дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала дочок-принцес: "які гарні, немає слів".
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