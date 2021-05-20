Украинская певица и жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко поделилась личными кадрами
Как пишет Politeka.net, 40-летняя певица на своей странице в Инстаграм поздравила с днем рождения своего супруга Арсена Мирзояна, которому 20 мая исполняется 42 года.
«Ты умеешь любить, творить, радоваться, кайфовать от жизни! Пусть все у тебя осуществляется, как ты этого желаешь. Многая лета, люблю тебя 💜 @arsen_mirzoian Скоро будем вновь открывать для себя этот безграничный мир», - написала она.
Также Тоня Матвиенко показал видео, снятое в Чикаго в 2018 году. В этот раз певец, которого все привыкли видеть на сцене, не выступал, а просто отрывался под зажигательную музыку других музыкантов.
Мирзоян ответил на поздравление. «Спасибо любимая. Я люблю тебя», - написал он.
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Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.
Напомним, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году, этому предшествовал длительный роман. Арсен и Тоня познакомились во время участия в шоу «Голос країни». В то время Мирзоян еще был женат.
Пара воспитывает общую дочь Нину, которая появилась на свет в 2016 году. Также у Тони Матвиенко есть старшая дочь Ульяна, которой сейчас уже 22 года.
У Арсена Мирзояна также есть двое сыновей от предыдущего брака.
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