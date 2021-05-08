Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, как поздравит маму Нину Матвиенко с Днем Матери
Как пишет Politeka.net, 40-летняя певица в новом посте рассказала, что рядом с мамой всегда чувствует себя "доцей".
"Для своей мамы я всегда буду "доця", маленькой Тоней
9 мая не забудьте поздравить самого родного человека в своей жизни с Днем матери❤️", - написала артистка.
Так, Тоня Матвиенко позирует на фото со звездной мамой, народной артисткой Украины Ниной Матвиенко и двумя огромными букетами цветов - розовых и лимонных роз.
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Обе женщины позируют с роскошными розами и без грамма макияжа на лице. Они очень домашние. Тоня в пиджаке в сиреневых тонах и сетлой футболке, а ее мама в светлой толстовке с капюшоном.
Снимок произвел настоящий фурор среди фолловеров, которые щедро прокомментировали:
"Пока родители живы мы Дочки и Сыночки❤️❤️❤️💰".
"Красунi.❤️❤️❤️❤️❤️".
"Вы даже очень похожие. Одно лицо..."
Напомним, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году, этому предшествовал длительный роман. Арсен и Тоня познакомились во время участия в шоу «Голос країни», причем, по словам певца, сначала молодая певица ему не понравилась, ведь она зашла в студии, не поздоровавшись.
Однако впоследствии они познакомились поближе и оба поняли, что между ними возникли чувства. На тот момент Мирзоян был женат, и воспитывал с женой двух сыновей.
Что касается Тони Матвиенко, то у нее была дочь от предыдущих отношений - Ульяна. А в январе 2016 года певица родила вторую дочь – Нину, от Мирзояна, с которым была в гражданском браке.
Напомним, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала дочек-принцесс: «Какие красивенные, нет слов».
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