Украинская певица Тоня Матвиенко показала, как участвует в съемках нового проекта со своим мужем Арсеном Мирзояном
Как передает Politeka.net, звездная пара стала участниками шоу талантов «Співають всі». Это шоу, в котором сотня украинских знаменитостей будут выбирать самых талантливых украинцев.
У себя в Инстаграм артистка показала кадр, сделанный во время съемочного процесса. Она лежала возле красной кнопки на своем «рабочем» месте, а рядом с ней сидел ее муж.
«Кнопкодави», - шутливо подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Вы красотка Тоня», «Какая милая», «Идеальная пара», «Там похоже жарко», «Тонечка, я так рада видеть вас на этом проекте», - пишут пользователи сети.
Отметим, что вместе с Матвиенко и Мирзояном в шоу также примут участие Наталья Могилевская, Миша Романова, Виктория Смеюха, Виктор Павлик, Слава Демин, Асия Ахат и другие звезды.
Напомним, что Мирзоян показал, что его связывает с Пономаревым: появились яркие фото.
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