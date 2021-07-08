Украинская певица Тоня Матвиенко показала, как участвует в съемках нового проекта со своим мужем Арсеном Мирзояном

Как передает Politeka.net, звездная пара стала участниками шоу талантов «Співають всі». Это шоу, в котором сотня украинских знаменитостей будут выбирать самых талантливых украинцев.

У себя в Инстаграм артистка показала кадр, сделанный во время съемочного процесса. Она лежала возле красной кнопки на своем «рабочем» месте, а рядом с ней сидел ее муж.

«Кнопкодави», - шутливо подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы красотка Тоня», «Какая милая», «Идеальная пара», «Там похоже жарко», «Тонечка, я так рада видеть вас на этом проекте», - пишут пользователи сети.

Отметим, что вместе с Матвиенко и Мирзояном в шоу также примут участие Наталья Могилевская, Миша Романова, Виктория Смеюха, Виктор Павлик, Слава Демин, Асия Ахат и другие звезды.

Напомним, что Мирзоян показал, что его связывает с Пономаревым: появились яркие фото.

Как сообщала Politeka, Мирзоян без плавок пошалил на озере, хвастаясь бицепсами: "Против природы не попрешь".

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