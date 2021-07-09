Один з найвідоміших футбольних фанатів України потрапив у біду

Як передає Politeka.net, заклик про допомогу на своїй сторінці в Facebook розмістив спортивний журналіст і коментатор Руслан Свірін.

Сергій Заборовський, більш відомий як Парамон-суперфан київського "Динамо" і нашої збірної.

Наступного вечора після матчу Україна - Нідерланди впав, впав у кому, а потім вийшов з неї, але втратив зір.

"Лікарі поставили діагноз "катаракта". Планується операцію на вівторок, 13 липня. Його опікун тато(Віталій Левицький) тягає Сергія по квартирі при необхідності, і в поліклініку до лікарів на консультації", - розповів журналіст і прикріпив реквізити карти для допомоги.

Вперше Парамон відвідав матч" Динамо " в 1967 році, і відтоді майже не пропускав поєдинки столичного клубу.

Відомо, що навіть легендарний Валерій Лобановський свого часу звертався до нього тільки на ім'я та по батькові.

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