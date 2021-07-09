Один из самых известных футбольных фанатов Украины попал в беду
Как передает Politeka.net, призыв о помощи на своей страничке в Facebook разместил спортивный журналист и комментатор Руслан Свирин.
Сергей Заборовский, более известный как Парамон — суперфан киевского «Динамо» и нашей сборной.
На следующий вечер после матча Украина - Нидерланды упал, впал в кому, а затем вышел из нее, но потерял зрение.
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"Врачи поставили диагноз "катаракта". Планируется операцию на вторник, 13 июля. Его опекун Папа (Виталий Левицкий) таскает Сергея по квартире при необходимости, и в поликлинику к врачам на консультации", - рассказал журналист и прикрепил реквизиты карты для помощи.
Впервые Парамон посетил матч "Динамо" в 1967 году, и с тех пор почти не пропускал поединки столичного клуба.
Известно, что даже легендарный Валерий Лобановский в свое время обращался к нему только по имени и отчеству.
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