Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін показав Олю Полякову і Валерія Меладзе після конфлікту, який виник між ними

Нещодавно Валерій Меладзе назвав Полякову "фріком". Це сталося після того, як "Королева ночі" встала на захист Ані Лорак, яка звинуватила в домаганнях брата Валерія, продюсера Костянтин Меладзе. Полякова заявила, що у неї з Меладзе теж був подібний інцидент.

Після коментаря Валерія Меладзе Полякова звинуватила його в бажанні "всидіти на двох стільцях", адже він примудряється і бути членом партії "Єдина Росія", і гастролювати в Україні, і не висловлювати свого ставлення до таких подій як анексія Криму.

У новому посте Слава Дьомін показав два Селфі -дне з Поляковою, а друге з Меладзе.

"Ці артисти разом зараз можуть зустрітися тільки у мене в пості", - написав він.

Пост Дьоміна активно коментують в мережі.

"Так і лізуть до тебе заселфіца))) щоб ти їх пропіарив", «Ну ви Слава і провокатор», «хотілося б задати питання Валерію, як йому вдається і в Росії і в Україні виступати? іншим не можна, а йому можна! У чому секрет чи в кому", "за Олю Полякову... і так, чому вчора член Єдиної Росії виступав в Україні на фестивалі... а ось Ані Лорак не можна...Весь патріотизм закінчується на Ані Лорак на жаль", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Полякова з короткою стрижкою показала нову себе, епоха "Королеви ночі" завершується: "дівчинка подорослішала".

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