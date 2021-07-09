Зірка студії "Квартал 95" і "Жіночого кварталу» Катерина Нікітіна продемонструвала ідеальну фігурку на пляжі
Як пише Politeka.net, 25-річна красуня, яка активно займається спортом і може похвалитися вражаючими формами, вирішила показати свої достоїнства у всій красі. Вона вибрала мініатюрний купальник, який вигідно підкреслив її «п'яту точку». Нікітіна пройшлася по узбережжю, привертаючи до себе погляди перехожих.
"Море-нескінченність... неможливо не любити. Що вибереш ти!?",- підписала фото блондинка.
У коментарях їй залишили масу приємних компліментів. Велика частина з них стосувалася її апетитних форм.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Змії атакували ще трьох дітей, деталі нової НП в Україні: "На дитячому майданчику..."
Новий тріумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменських і Maruv: "NK, до побачення"
Леся Нікітюк і Полякова не стрималися, побачивши, якою Сумська була в 16 років: "Боже, Оля..."
Дженніфер Лопес показала свій молодий запал, застрибнувши в басейн в одних плавках: "Солоденька"
"Фігурка мрії", «чітка», «красуня», «Ну і попу від'їла», "Ах, який персик", нескінченно можна дивитися на Вашу прекрасну🍑 Катрін) Море і🍑, що може бути прекрасніше)", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що в «Жіночому кварталі» Нікітіна найчастіше грає дівчат, які не в собі.
Нагадаємо, що Катерина Нікітіна в маєчці захопила мальовничим рельєфом:"від душі".
Як повідомляла Politeka, Катерина Нікітіна в малиновому міні-бікіні побешкетувала біля моря:"Вах, Краса".
Також Politeka писала, що Катерина Нікітіна спустила лямки свого бікіні, вразивши видами:"Катю штормить".