Ось це форми!

Зірка студії "Квартал 95" і "Жіночого кварталу» Катерина Нікітіна продемонструвала ідеальну фігурку на пляжі

Як пише Politeka.net, 25-річна красуня, яка активно займається спортом і може похвалитися вражаючими формами, вирішила показати свої достоїнства у всій красі. Вона вибрала мініатюрний купальник, який вигідно підкреслив її «п'яту точку». Нікітіна пройшлася по узбережжю, привертаючи до себе погляди перехожих.

"Море-нескінченність... неможливо не любити. Що вибереш ти!?",- підписала фото блондинка.

У коментарях їй залишили масу приємних компліментів. Велика частина з них стосувалася її апетитних форм.

"Фігурка мрії", «чітка», «красуня», «Ну і попу від'їла», "Ах, який персик", нескінченно можна дивитися на Вашу прекрасну🍑 Катрін) Море і🍑, що може бути прекрасніше)", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в «Жіночому кварталі» Нікітіна найчастіше грає дівчат, які не в собі.

Нагадаємо, що Катерина Нікітіна в маєчці захопила мальовничим рельєфом:"від душі".

Як повідомляла Politeka, Катерина Нікітіна в малиновому міні-бікіні побешкетувала біля моря:"Вах, Краса".

Також Politeka писала, що Катерина Нікітіна спустила лямки свого бікіні, вразивши видами:"Катю штормить".