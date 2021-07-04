Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна загіпнотизувала "живими" кадрами зі своєї відпустки в Грузії
25-річна красуня раніше зізнавалася, що ніколи не планувала подорож до Грузії, і опинилася в цій країні завдяки щасливому випадку. І дуже цьому рада, так як прийшла в повний захват. Гумористка видала нову порцію кадрів і одкровень у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
"Грузія 🇬 🇪 щось неймовірне! Тут є все, що я дуже сильно люблю! Смачна їжа! Красиві пейзажі, море 🌊 і ⛰. Ну ось що може бути краще?🥰 А ти був у Грузії? 😏", - поділилася вона в підписі.
Катерина позувала в білій тонкій маєчці, під якою, відразу впадає в очі, нічого немає, захопивши мальовничим рельєфом за своєю спиною. Заради вдалих кадрів дівчина забралася вище.
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Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене. Деякі занепокоїлися за фігуру Нікітіної через її "гарний апетит".
"краса 😍"
"Згоден! І люди гостинні і роблять все від душі❤️"
"З'їж за мене хінкалінку, пліз 🙏💔 - ооой, я вже тааак об'їлася 🤤 за всіх мені здається😅 🥰 - це ж шкідливо для твоєї ідеальної фігури 😉"
"Знову смачна їжа ночами, масажист вже зачекався..."
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