Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина похвасталась кадрами отдыха

Как пишет Politeka.net, популярная артистка из «Женского Квартала» показала впечатляющие фото в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Актриса сейчас отдыхает в Грузии и, похоже, просто в восторге от страны.

«Грузия покоряет мое сердечко все больше и больше с каждым днём проведённым в этой стране!!! Кто ещё не был, рекомендую… В мои планы никогда не входила эта страна. Я совершенно случайно попала в это путешествие, и ни капельки не жалею! Уже хочу сюда вернуться», - призналась она.

Также Никитина показала впечатляющие снимки. Она позирует на балконе в мини-шортах. Похоже, что фото сделано на закате.

На одном из фото Никитина была запечатлена не одна.

«Хорошего отдыха», «Отлично что отдых проходит успешно 😜 Боржоми горы шашлыки и море», - комментируют фото фолловеры актрисы.

Напомним, Никитина ошеломила невероятной растяжкой: "Волочкова бы удавилась".

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