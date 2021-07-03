Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина похвасталась кадрами отдыха
Как пишет Politeka.net, популярная артистка из «Женского Квартала» показала впечатляющие фото в новом посте на своей странице в Инстаграм.
Актриса сейчас отдыхает в Грузии и, похоже, просто в восторге от страны.
«Грузия покоряет мое сердечко все больше и больше с каждым днём проведённым в этой стране!!! Кто ещё не был, рекомендую… В мои планы никогда не входила эта страна. Я совершенно случайно попала в это путешествие, и ни капельки не жалею! Уже хочу сюда вернуться», - призналась она.
Также Никитина показала впечатляющие снимки. Она позирует на балконе в мини-шортах. Похоже, что фото сделано на закате.
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На одном из фото Никитина была запечатлена не одна.
«Хорошего отдыха», «Отлично что отдых проходит успешно 😜 Боржоми горы шашлыки и море», - комментируют фото фолловеры актрисы.
Напомним, Никитина ошеломила невероятной растяжкой: "Волочкова бы удавилась".
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