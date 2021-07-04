"Что может быть лучше?"

Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина загипнотизировала "живыми" кадрами из своего отпуска в Грузии

25-летняя красотка ранее признавалась, что никогда не планировала путешествие в Грузии, и очутилась в этой стране по счастливой случайности. И очень этому рада, так как пришла в полный восторг. Юмористка выдала новую порцию кадров и откровений в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Грузия 🇬🇪 что-то невероятное! Здесь есть все, что я очень сильно люблю! Вкусная еда! Красивейшие пейзажи, море 🌊 и ⛰. Ну вот что может быть лучше?🥰 А ты был в Грузии? 😏", - поделилась она в подписи.

Екатерина позировала в белой тонкой маечке, под которой, сразу бросается в глаза, ничего нет, восхитив живописным рельефом за своей спиной. Ради удачных кадров девушка забралась повыше.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное. Некоторые забеспокоились за фигуру Никитиной из-за ее "хорошего аппетита".

"красота 😍👏"

"Согласен! И люди гостеприимные и делают всё от души❤️"

"Съешь за меня хинкалинку, плиз 🙏🏼💔 - ооой, я уже тааак объелась 🤤 за всех мне кажется😅🥰 - это ж вредно для твоей идеальной фигуры 😉"

"Опять вкусная еда по ночам, массажист уже заждался..."

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