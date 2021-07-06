Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала безтурботні розваги в купальнику на відпочинку за кордоном

Як відомо, зараз артистка "Жіночого кварталу" щосили веселиться в Грузії. Судячи з кадрів в її Instagram, відпочинок вийшов дуже насиченим, проте він вже підійшов до кінця – 5 липня артистка вже прощається з гостинним Батумі. На своїй сторінці в Instagram Нікітіна показала, як провела цей день. Про це пише Politeka.net.

Так, гумористка поділилася веселим фото з пляжу. У своїх сторіз Нікітіна показала, що в цей день на морі були дуже великі хвилі, проте, судячи зі знімка, її це не зупинило. На фото Нікітіна стоїть в бурхливій воді, а об її ноги розбиваються хвилі.

Артистка позує в чорному купальнику бікіні, лямки від ліфа якого вона спустила з плечей і перев'язала навколо своїх грудей.

""Я і всі хачапурки Грузії". Придумайте підпис...", - запропонувала шанувальникам Катерина.

Її передплатники тут же відгукнулися.

"Рода-дочка Посейдона", "перетворюю море в молочні річки", "з таким виразом обличчя матроси брали!", "Море хвилюється, Катю штормить, а може і навпаки", - пишуть люди.

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