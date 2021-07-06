Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина показала беспечные развлечения в купальнике на отдыхе за границей
Как известно, сейчас артистка «Женского Квартала» вовсю веселится в Грузии. Судя по кадрам в ее Инстаграм, отдых вышел очень насыщенным, однако он уже подошел к концу – 5 июля артистка уже прощается с гостеприимным Батуми. На своей странице в Инстаграм Никитина показала, как провела этот день. Об этом пишет Politeka.net.
Так, юмористка поделилась веселым фото с пляжа. В своих Сториз Никитина показала, что в этот день на море были очень большие волны, однако, судя по снимку, ее это не остановило. На фото Никитина стоит в бурной воде, а о ее ноги разбиваются волны.
Артистка позирует в черном купальнике бикини, лямки от лифа которого она спустила с плеч и перевязала вокруг своей груди.
««Я и все хачапурки Грузии». Придумайте подпись…», - предложила поклонникам Екатерина.
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Ее подписчики тут же откликнулись.
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