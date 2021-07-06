Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина показала беспечные развлечения в купальнике на отдыхе за границей

Как известно, сейчас артистка «Женского Квартала» вовсю веселится в Грузии. Судя по кадрам в ее Инстаграм, отдых вышел очень насыщенным, однако он уже подошел к концу – 5 июля артистка уже прощается с гостеприимным Батуми. На своей странице в Инстаграм Никитина показала, как провела этот день. Об этом пишет Politeka.net.

Так, юмористка поделилась веселым фото с пляжа. В своих Сториз Никитина показала, что в этот день на море были очень большие волны, однако, судя по снимку, ее это не остановило. На фото Никитина стоит в бурной воде, а о ее ноги разбиваются волны.

Артистка позирует в черном купальнике бикини, лямки от лифа которого она спустила с плеч и перевязала вокруг своей груди.

««Я и все хачапурки Грузии». Придумайте подпись…», - предложила поклонникам Екатерина.

Ее подписчики тут же откликнулись.

«Рода - дочь Посейдона», «Превращаю море в молочные реки», «С таким выражением лица матросы зимний брали!», «Море волнуется, Катю штормит, а может и наоборот», - пишут люди.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" в маечке восхитила живописным рельефом.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского Квартала" засветилась рядом с симпатичным мужчиной.

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского Квартала" в бикини понежилась на песке, очаровав загоревшим телом.