Звезда студии «Квартал 95» и «Женского квартала» Екатерина Никитина продемонстрировала идеальную фигурку на пляже

Как пишет Politeka.net, 25-летняя красотка, которая активно занимается спортом и может похвастаться впечатляющими формами, решила показать свои достоинства во всей красе. Она выбрала миниатюрный купальник, который выгодно подчеркнул ее «пятую точку». Никитина прошлась по побережью, привлекая к себе взгляды прохожих.

«Море - бесконечность…Невозможно не любить. Что выберешь ты!?», - подписала фото блондинка.

В комментариях ей оставили массу приятных комплиментов. Большая часть из них касалась ее аппетитных форм.

«Фигурка мечты», «Четкая», «Красотка», «Ну и попу отъела», «Ах, какой персик», Бесконечно можно смотреть на Вашу прекрасную🍑 Катрин) Море и 🍑, что может быть прекрасней)», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в «Женском квартале» Никитина чаще всего играет девушек, которые не в себе.

Напомним, что Екатерина Никитина в маечке восхитила живописным рельефом: "От души".

Как сообщала Politeka, Екатерина Никитина в малиновом мини-бикини пошалила у моря: "Вах, красота".

Также Politeka писала, что Екатерина Никитина спустила лямки своего бикини, впечатлив видами: "Катю штормит".