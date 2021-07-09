Звезда студии «Квартал 95» и «Женского квартала» Екатерина Никитина продемонстрировала идеальную фигурку на пляже
Как пишет Politeka.net, 25-летняя красотка, которая активно занимается спортом и может похвастаться впечатляющими формами, решила показать свои достоинства во всей красе. Она выбрала миниатюрный купальник, который выгодно подчеркнул ее «пятую точку». Никитина прошлась по побережью, привлекая к себе взгляды прохожих.
«Море - бесконечность…Невозможно не любить. Что выберешь ты!?», - подписала фото блондинка.
В комментариях ей оставили массу приятных комплиментов. Большая часть из них касалась ее аппетитных форм.
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«Фигурка мечты», «Четкая», «Красотка», «Ну и попу отъела», «Ах, какой персик», Бесконечно можно смотреть на Вашу прекрасную🍑 Катрин) Море и 🍑, что может быть прекрасней)», - пишут пользователи сети.
Отметим, что в «Женском квартале» Никитина чаще всего играет девушек, которые не в себе.
Напомним, что Екатерина Никитина в маечке восхитила живописным рельефом: "От души".
Как сообщала Politeka, Екатерина Никитина в малиновом мини-бикини пошалила у моря: "Вах, красота".
Также Politeka писала, что Екатерина Никитина спустила лямки своего бикини, впечатлив видами: "Катю штормит".