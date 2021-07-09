Знаменита українська актриса Ольга Сумська показала прогулянку з молодшою дочкою по одній з визначних пам'яток України

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому 54-річна Сумська показала, як прогулялася з дочкою по дуже відомому місцю – «Тунелю кохання», розташованому неподалік від міста Рівне.

Для цієї прогулянки мама з донькою обрала романтичні образи. Так, Сумська одягла світло-зелену довгу сукню вільного фасону з рослинним принтом. У ньому актриса виглядала дуже мрійливо і жіночно.

Її 19-річна дочка, Анна Борисюк, з'явилася в кадрі в довгій квітчастій сукні з рукавами-ліхтариками і з розпущеним волоссям.

Також на фото і відео можна було помітити, що мати з донькою позували перед камерою без макіяжу.

"Фантастичне місце біля Рівного - "Тунелю кохання" Клевань", - підписала кадри Сумська.

Шанувальники Сумської тут же відреагували на її пост.

"Долистала до останнього фото-Оль, ви без макіяжу просто чарівно виглядаєте", "вам підходить таке, прямо як Мавка", "Татова дочка!", "Обожнювати, що ви без всяких фотошопів і макіяжів фотографуєтеся!",- пишуть люди.

Нагадаємо, 54-річна Сумська рвонула в романтичну відпустку з екс-учасником "Голосу країни".

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