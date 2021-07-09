Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала прогулку с младшей дочерью по одной из достопримечательностей Украины

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем 54-летняя Сумская показала, как прогулялась с дочерью по очень известному месту – «Тоннелю любви», расположенному неподалеку от города Ровно.

Для этой прогулки мама с дочкой обе выбрали романтичные образы. Так, Сумская надела светло-зеленое длинное платье свободного фасона с растительным принтом. В нем актриса выглядела очень мечтательно и женственно.

Ее 19-летняя дочка, Анна Борисюк, появилась в кадре в длинном цветастом платье с рукавами-фонариками и с распущенными волосами.

Также на фото и видео можно было заметить, что мать с дочкой позировали перед камерой без макияжа.

«Фантастическое место возле Ровно – «Тоннелю любви» Клевань», - подписала кадры Сумская.

Поклонники Сумской тут же отреагировали на ее пост.

«Долистала до последнего фото - Оль, вы без макияжа просто волшебно выглядите», «Вам подходит такое, прямо как Мавка», «Папина дочка!», «Обожаю, что вы без всяких фотошопов и макияжей фотографируетесь!», - пишут люди.

Напомним, 54-летняя Сумская рванула в романтический отпуск с экс-участником "Голосу країни".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк и Полякова не сдержались, увидев, какой Сумская была в 16 лет.

Также Politeka писала, что Сумская с Писанкой заставили мужчин пускать слюнки.