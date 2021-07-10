Зірка "Жіночого кварталу", починаюча актриса Лера Товстолес вразила стильним літнім луком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кілька фотографій, зроблених у вихідний день. Судячи з підпису до фото, артистка вирушила на масштабний фестиваль atlasweekend, де на вихідних зібралася вся активна молодь Києва.

Лера поділилася кадрами, на яких грала з цукеркою на паличці. Артистка сиділа в машині, показавши свій язик. Цукерку вона піднесла до рота. Фото виглядало одночасно стильно і спокусливо. Варто відзначити, що Товстолес похвалилася незвичайною зачіскою. Вона заплела багато кісок, перетворившись на сучасну амазонку.

"Як завжди трапився тиждень @atlasweekend", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили кілька приємних слів.

"Красуня, я приїду і влаштуємо свій атлас з блекджеком і блютуз колонкою", "яка гарненька", "тобі пасує цей образ", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лера Товстолес з декольте засліпила кадрами своїх пустощів в авто:"я в моменті".

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