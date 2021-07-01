Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс показала сміливий образ з рожевим ліфом і розповіла про свої уподобання

Пустотлива блондинка, яка підкорила серця шанувальників «жіночого кварталу», вирішила розповісти передплатникам про свої пристрасті в одязі. Як пише Politeka.net, цьому вона присвятила новий пост на своїй сторінці в Instagram.

"Розбавлю стрічку рожевим. Це однозначно мій колір. Колір цього літа і цієї поїздки в Одесу. Скоро я повернуся в це місто, але вже на концерт "Жіночого кварталу". А поки Київ і тут я теж потрібна з рожевими відтінками настрою", - написала Товстолєс.

Цей пост вона супроводила своїми знімками, зробленими в Одесі. На них артистка позує в яскраво-рожевому брючному костюмі з піджаком. При цьому під ним на ній був лише ліф від купальника з незвичайними зав'язками. Він також був рожевого кольору.

Шанувальники тут же відреагували на пост зірки.

"Хороша", "Ну яка краса!", "Ух ти-и-и!", "Ну ти красива", - пишуть люди в коментарях до знімків.

Нагадаємо, Товстолєс з "Жіночого кварталу" розповіла про свою "нову" професію: "життя розділилося на до і після".

Як повідомляла Politeka, Лєра Товстолєс у вбранні з декольте показала розваги в машині.

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