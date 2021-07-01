Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес показала смелый образ с розовым лифом и рассказала о своих предпочтениях

Озорная блондинка, которая покорила сердца поклонников «Женского Квартала», решила рассказать подписчикам о своих пристрастиях в одежде. Как пишет Politeka.net, этому она посвятила новый пост на своей странице в Инстаграм.

«Разбавлю ленту розовым. Это однозначно мой цвет. Цвет этого лета и этой поездки в Одессу. Скоро я вернуть в этот город, но уже на концерт «Женского Квартала». А пока Киев и тут я тоже нужна с розовыми оттенками настроения», - написала Товстолес.

Этот пост она сопроводила своими снимками, сделанными в Одессе. На них артистка позирует в ярко-розовом брючном костюме с пиджаком. При этом под ним на ней был лишь лиф от купальника с необычными завязками. Он также был розового цвета.

Поклонники тут же отреагировали на пост звезды.

«Хороша», «Ну какова красота!», «Ух ты-ы-ы!», «Ну ты красивая», - пишут люди в комментариях к снимкам.

Напомним, Товстолес из "Женского квартала" рассказала о своей "новой" профессии: "Жизнь разделилась на до и после".

Как сообщала Politeka, Лера Товстолес в наряде с декольте показала развлечения в машине.

Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Товстолес с гордостью показала, с кем делит постель: "Девчонка моя".