Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", впечатлила кадром со стильными аксессуарами

Молодая красотка всегда выглядит стильно, ведь важную роль в этом играют аксессуары, пишет Politeka.net. Фото новых и стильных образов Лера демонстрирует в своем Инстаграм.

Так, Лера позировала в машине, заплетя несколько тонких косичек у лица. Красотка надела очки-кошки, в ушах и на шее блестели украшения.

На одном из кадров звезда выставила язык, прибавив игривости.

"Я в моменте И пролетело это лето А я замечу ✨", - написала Товстолес.

За 40 минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Очень красива", Прекрасная", "А я не одна заметила...😍😍😍", "❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Лера Товстолес начинала свою карьеру с модельного бизнеса, параллельно с этим, с 19 лет, артистка стала участвовать в КВН. Красотка активно развивает свой блог в Инстаграм. Сейчас на страницу блондинки подписаны 34,7 тысячи пользователей сети.

Примечательно, что Лера скрывает информацию о личной жизни. Однако известно, что девушка не замужем. В январе 2019 года она ответила согласием на предложение коллеги Андрея Лузана выйти за него замуж, но больше об этом ничего неизвестно.

Пара строила отношения еще до своего участия в «Лиге смеха».

"Вообще, это очень удобно – встречаться с девушкой из той же отрасли. Не надо объяснять, почему вы с пацанами собираетесь поржать – это работа. Я искал взаимоотношений с человеком, который понимает юмор", - признался Лузан в одном из интервью.

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