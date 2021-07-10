Звезда "Женского квартала", начинающая актриса Лера Товстолес впечатлила стильным летним луком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала несколько фотографий, сделанных в выходной день. Судя по подписи к фото, артистка отправилась на масштабный фестиваль atlasweekend, где на выходных собралась вся активная молодежь Киева.

Лера поделилась кадрами, на которых играла с конфеткой на палочке. Артистка сидела в машине, показав свой язык. Конфетку она поднесла ко рту. Фото выглядело одновременно стильно и соблазнительно. Стоит отметить, что Товстолес похвасталась необычной прической. Она заплела много косичек, превратившись в современную амазонку.

«Как обычно случилась неделя @atlasweekend», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили несколько приятных слов.

«Красотка, я приеду и устроим свой атлас с блекджеком и блютуз колонкой», «Какая хорошенькая», «Тебе идет этот образ», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лера Товстолес с декольте ослепила кадрами своего баловства в авто: "Я в моменте".

Как сообщала Politeka, Лера Товстолес устроила провокацию в Одессе, надев под пиджак только нижнее белье: красноречивое фото.

Также Politeka писала, что Лера Товстолес рассказала о своей "новой" профессии: "Жизнь разделилась на до и после".