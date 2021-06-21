Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", вразила кадром зі стильними аксесуарами

Молода красуня завжди виглядає стильно, адже важливу роль в цьому відіграють аксесуари, пише Politeka.net. Фото нових і стильних образів Лера демонструє в своєму Instagram.

Так, Лера позувала в машині, зробивши кілька тонких кісок біля обличчя. Красуня одягла окуляри-кішки, у вухах і на шиї блищали прикраси.

На одному з кадрів зірка виставила язик, додавши грайливості.

"Я в моменті і пролетіло це літо А я помічу✨", - написала Товстолес.

За 40 хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Дуже красива", прекрасна", " а я не одна помітила...😍😍😍", "❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Лера Товстолес починала свою кар'єру з модельного бізнесу, паралельно з цим, з 19 років, артистка стала брати участь у КВК. Красуня активно розвиває свій блог в Instagram. Зараз на сторінку білявки підписані 34,7 тисячі користувачів мережі.

Примітно, що Лера приховує інформацію про особисте життя. Однак відомо, що дівчина незаміжня. У січні 2019 року вона відповіла згодою на пропозицію колеги Андрія Лузана вийти за нього заміж, але більше про це нічого невідомо.

Пара будувала стосунки ще до своєї участі в «Лізі сміху».

"Взагалі, це дуже зручно - зустрічатися з дівчиною з тієї ж галузі. Не треба пояснювати, чому ви з пацанами збираєтеся поржати – це робота. Я шукав взаємин з людиною, яка розуміє гумор",- зізнався Лузан в одному з інтерв'ю.

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