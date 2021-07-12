Команду з гравців з низьким рейтингом склав портал WhoScored
Збірна України переписала історію Євро-2020, вперше в історії нашої країни, дійшовши до чвертьфіналу турніру. Однак троє футболістів команди Андрія Шевченка потрапили в неприємний список.
Статистичний портал WhoScored підбив підсумки Євро-2020, назвавши найгірших і кращих гравців чемпіонату.
Варто відзначити, що представників України в найгіршій команді найбільше. До складу включені тільки гравці, які провели не менше чотирьох поєдинків у фінальній частині турніру.
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Сергій Сидорчук (6.26), Олександр Караваєв (6.31) і Роман Яремчук (6.56) увійшли до рейтингу, в якому не хотів би побувати жоден з футболістів.
Як повідомляється на офіційній сторінці сервісу в Twitter, компанію нашим співвітчизникам склали зіркові футболісти з Німеччини та Португалії.
Збірна найгірших гравців Євро-2020 виглядає так:
Голкіпер: Мануель Нойер (Німеччина);
Захисник: Олександр Караваєв( Україна), Домагой Віда (Хорватія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Йошко Гвардіол (Хорватія);
Півзахисник: Бернарду Сілва (Португалія), Сергій Сидорчук (Україна), Джо Аллен (Уельс), Аарон Ремсі (Уельс);
Нападник: Діогу Жота, (Португалія), Роман Яремчук (Україна).
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