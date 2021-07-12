Вони вже увійшли в історію Євро-2020

Команду з гравців з низьким рейтингом склав портал WhoScored

Збірна України переписала історію Євро-2020, вперше в історії нашої країни, дійшовши до чвертьфіналу турніру. Однак троє футболістів команди Андрія Шевченка потрапили в неприємний список.

Статистичний портал WhoScored підбив підсумки Євро-2020, назвавши найгірших і кращих гравців чемпіонату.

Варто відзначити, що представників України в найгіршій команді найбільше. До складу включені тільки гравці, які провели не менше чотирьох поєдинків у фінальній частині турніру.

Сергій Сидорчук (6.26), Олександр Караваєв (6.31) і Роман Яремчук (6.56) увійшли до рейтингу, в якому не хотів би побувати жоден з футболістів.



Як повідомляється на офіційній сторінці сервісу в Twitter, компанію нашим співвітчизникам склали зіркові футболісти з Німеччини та Португалії.

Збірна найгірших гравців Євро-2020 виглядає так:

Голкіпер: Мануель Нойер (Німеччина);

Захисник: Олександр Караваєв( Україна), Домагой Віда (Хорватія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Йошко Гвардіол (Хорватія);

Півзахисник: Бернарду Сілва (Португалія), Сергій Сидорчук (Україна), Джо Аллен (Уельс), Аарон Ремсі (Уельс);

Нападник: Діогу Жота, (Португалія), Роман Яремчук (Україна).

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