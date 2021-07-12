Команду из игроков с низким рейтингом составил портал WhoScored
Сборная Украины переписала историю Евро-2020, впервые в истории нашей страны, дойдя до четвертьфинала турнира. Однако трое футболистов команды Андрея Шевченко попали в неприятный список.
Статистический портал WhoScored подвел итоги Евро-2020, назвав худших и лучших игроков чемпионата.
Стоит отметить, что представителей Украины в худшей команде больше всего. В состав включены только игроки, которые провели не менее четырех поединков в финальной части турнира.
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Сергей Сидорчук (6.26), Александр Караваев (6.31) и Роман Яремчук (6.56) вошли в рейтинг, в котором не хотел бы побывать ни один из футболистов.
Как сообщается на официальной странице сервиса в Twitter, компанию нашим соотечественникам составили звездные футболисты из Германии и Португалии.
Сборная худших игроков Евро-2020 выглядит так:
Голкипер: Мануэль Нойер (Германия);
Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия);
Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс);
Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).
Напомним, дети встретили футболистов после Евро-2020, трогательные видео.
Как сообщала Politeka, Ярмоленко возмутил британцев на Евро-2020 своим поступком.
Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.