Дружина телеведучого, автора програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко покрасувалася в модному літньому костюмі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram молода телеведуча опублікувала яскравий знімок. На фото зірка позувала в лляному костюмі яскравого салатового кольору. Широкі шорти і об'ємний піджак створили дуже незвичайний лук, який підходить як для неформальних зустрічей, так і для роботи.

"Яскраво починаю тиждень", - підписала фото телеведуча.

У коментарях 23-річній моделі залишили масу приємних слів і компліментів її образу.

"Ви костюм погладити забули))", «прекрасній людині все до лиця. Це ви прикрашаєте одяг, а не навпаки)», «вам красиво», «виглядаєш на всі 100%», «яка гарна посмішка», «красуня, яскравою бути прекрасно, сірості і так вистачає в цьому світі, а з яскравими фарбами веселіше», - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Комаров і Кучеренко одружилися в 2019 році. До весілля вони приховували свої стосунки.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко зіткнулася з погрозами: "Це пекло закінчилося, тільки коли...".

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