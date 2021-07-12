Дружина телеведучого, автора програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко покрасувалася в модному літньому костюмі
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram молода телеведуча опублікувала яскравий знімок. На фото зірка позувала в лляному костюмі яскравого салатового кольору. Широкі шорти і об'ємний піджак створили дуже незвичайний лук, який підходить як для неформальних зустрічей, так і для роботи.
"Яскраво починаю тиждень", - підписала фото телеведуча.
У коментарях 23-річній моделі залишили масу приємних слів і компліментів її образу.
"Ви костюм погладити забули))", «прекрасній людині все до лиця. Це ви прикрашаєте одяг, а не навпаки)», «вам красиво», «виглядаєш на всі 100%», «яка гарна посмішка», «красуня, яскравою бути прекрасно, сірості і так вистачає в цьому світі, а з яскравими фарбами веселіше», - пишуть користувачі Мережі.
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Зазначимо, що Комаров і Кучеренко одружилися в 2019 році. До весілля вони приховували свої стосунки.
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