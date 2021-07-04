Відома українська телеведуча, дружина Дмитра Комарова з " Світ навиворіт» Олександра Кучеренко поділилася кулінарним шедевром

Як передає Politeka.net , володарка титулу "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко не тільки красива і ефектна дівчина, але і здатна.

23-річна телеведуча балує свого чоловіка Дмитра Комарова різними ласощами і цього разу вона вирішила спекти чорничний пиріг. Рецептом приготування пирога Олександра поділилася з шанувальниками у себе в Instagram, зазначивши, що пече його вперше (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Саша розповіла, що кошик смачної чорниці її чоловік привіз додому прямо з лісів Волині.

"Ягода така маленька і ніжна, але така корисна: в ній дуже багато природних вітамінів і дуже мало калорій. Але це легко виправити-спекти чорничний пиріг!😁Хоч готувала вперше за таким нехитрим рецептом (показала в каруселі), вийшло справжні ласощі літнього вихідного-особливо, якщо до ще теплого шматочка пирога додати морозиво😋 Любите так?",- написала вона.

Варто сказати, що Олександрі вдалося порадувати чоловіка, так як він прийшов до неї в коментарі і почав нахвалювати випічку.

"Дуууже смачно", - написав Дмитро Комаров.

Інші підписники також відзначили, що пиріг виглядає дуже апетитно.

"Сашенька, як смачно виглядає 😍 😋 дякую за рецепт! ❤️",

"Приємно" балуєте " чоловіка!!! Навіть з боку подобається і відчувається позитив!!!",- пишуть в мережі.

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