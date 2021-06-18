Ведущий популярного украинского шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров откровенно рассказал о себе и своих планах в день рождения
17 июня известному украинскому путешественнику исполняется 38 лет. По этому случаю он поделился откровенным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Ведущий рассказал, что отмечает праздник со своей женой Александрой Кучеренко. Они отправились отдохнуть в Одессу, где избранница преподнесла Комарову подарок.
«Жена подарила потрясающий торт в форме Планеты, по которой я шагаю с рюкзаком», - рассказал путешественник.
Комаров рассказал, что совершенно не ощущает свой возраст. По его словам, из-за необычного стиля жизни и постоянных разъездов он приспособился к опасностям и воспринимает экстремальные ситуации по-другому.
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«Особенно сильно сместился порог способности удивляться. Поэтому с каждой программой мне приходится искать сюжеты всё глубже и дальше, чтобы продолжать удивляться… Так незаметно меняется проект, гармонично взрослея вместе со мной», - рассказал ведущий.
Он отметил, что путешествия научили его человечности, любви к людям и лучшему пониманию других.
Комаров также поделился своими творческими планами.
«Не останавливаться и идти только вперед. Я знаю, что в своем новом году не раз опоздаю на поезд или самолет, проеду десятки тысяч километров, будут сотни бессонных ночей, ранних подъемов и непредвиденных ситуаций. И все для того, чтобы возле телевизора, смартфона или компьютера вы путешествовали с Миром наизнанку комфортно и безопасно», - подытожил ведущий.
Он также опубликовал свое фото с праздничным тортом. На нем Комаров выглядит очень счастливым.
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