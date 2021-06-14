Известный телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем развлекается во время своих путешествий

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров уже более 10 лет радует украинцев своим познавательным шоу. Красавчик решил в этот раз показать того человека, с которым он все это время был.

На фото, которые опубликовал Дмитрий, можно увидеть мужчину. Как понятно из подписи - это видеооператор Александр Дмитриев, с которым Комаров снимает "Мир наизнанку" уже более 10 лет. В "карусели" можно увидеть, как "парочка" развлекается во время путешествий.

"С днем рождения, Дмитриев Александр !!! Человек, глазами которого вы больше 10 лет видите #мирнаизнанку Замечательный оператор, суперпрофи, но главное - человечище! Сане можно доверить любой вопрос, он никогда не придаст и не обманет. Образец спокойствия, адекватности, силы, мужественности и выносливости. Человек, достойный только самого лучшего! Давайте поздравим Сашу Дмитриева! УРА", - написал Дмитрий.

Фанаты, включая Дантеса, мужа Нади Дорофеевой, поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Саня , с днём рождения. Ещё больше открытий изнанки мира", "Мама! Когда Саня уйдёт на пенсию, я буду вместо него, работать с Комаровым!!! (Лёша, 6 лет)", "Саша, удачи, вам! И много, много модных, весёлых носков для ваших ног!)", "Обожнюю Саньку.Скромный и очень мужественный. Настоящий. С Днём Рождения!".

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