Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" показал, как загитировал украинецв на путешествия

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров регулярно радует украинцев интересными рассказами о завораживающих местах. Красавчик стал настолько популярным путешественником, что за ним уже следят более миллиона украинцев в Инстаграм, где Дмитрий постоянно пишет о чем-то новом.

В этот раз Комаров решил похвастаться, что по следам "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" туристы отправились уже через несколько дней в Вилково.

"Разведка" донесла, что после наших выпусков поток туристов увеличился сразу же. В Вилково, например, по следам "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" туристы отправились уже через несколько дней. Наталью, хозяйку дома, где мы готовили уху и крокодила, узнают туристы на улицах, фотографируются. А ещё покупают вино "Новак". Я тоже попросил передать мне в Киев автобусом, пока всё не раскупили🙂 Устричная ферма уже увеличила количество столиков в кафе🙂", - написал Комаров.

И поблагодарил, что люди путешествуют по Украине. Его главная цель - показать места, куда можно отправиться "уже завтра". Даже однодневная поездка - это огромный вклад в развитие туризма.

По словам Комарова, если больше путешествовать по родной стране - локации, которые выбираем, будут вынуждены развиваться. И нет повода откладывать поездку на потом.

"Лично моё мнение: например, если куда-то плохая дорога - это не повод отказываться от поездки. Да, ещё многое предстоит сделать. Но ехать можно и нужно уже сейчас. И это поможет обратить внимание бизнеса и государства на места, в которые мы ездим. Наши с вами визиты в малораскрученные локации - лучший толчок для развития туризма", - добавил он.



По словам телеведущего, не нужно ждать в этих точках "Турции/Египта". Это совершенно другие путешествия.

"Лично меня, не смотря на опыт поездок по всему миру, они зарядили энергией и позитивом. Это приключения и эмоции в чистом виде. И главное - невероятные люди. Завтра мы спустимся на дно древнего океана Тетис на глубину 300 метров в Донецкой области, где в соляных лабиринтах есть музеи, отели, концертные залы и санатории. Это "вау". Я в восторге! Рекомендовано это место не каким-то там сайтом, а самим Менделеевым, который там бывал и предсказывал, что туризму в этих шахтах быть, а многие люди поправят здоровье во время экзотического отдыха. Под землей даже есть настоящий храм, где происходят реальные чудеса. Потом в Херсонской области мы будем добывать розовую соль, похожую на легендарную гималайскую.

А ещё искупаемся в чудодейственной воде, которая по свойствам ничем не уступает воде из Мертвого моря в Израиле. Собираем рюкзаки и чемоданы заранее🙂🙌", - подитожил Комаров.

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