Телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" похвастался невероятным рекордом своей авторской программы

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров в своей программе "Мир наизнанку" побывал в экспедициях во многих странах мира, а недавно в эфир вышел выпуск его трэвел-шоу, посвященный Украине. В своем микроблоге в Instagram путешественник поделился новостью о том, что тот выпуск посмотрело рекордное количество людей.

"Друзья, новый выпуск «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» на 1+1 в это воскресенье взял рекордные показатели смотрения. Доля выпуска по аудитории 18-54 (50+) была 21.7%. Это лучший результат среди всех тревел-шоу. Не за день, месяц или год, а за историю измерений телесмотрения. Простыми словами. Это рекорд смотрения среди тревел-шоу в Украине, за много лет. И я просто хочу сказать спасибо каждому из вас. Рейтинги – показатель вашего интереса к нашей работе", - поделился Дмитрий и поблагодарил зрителей за такие показатели.

Также Комаров заинтриговал поклонников новым выпуском шоу об Украине, в котором они с оператором взяли в экспедицию своих вторых половинок. "Мы впервые возьмем в экспедицию своих жен, а Саша Дмитриев будет героем программы, а не оператором", - рассказал телеведущий.

Отметим, что пользователи в комментариях начали поздравлять Дмитрия с таким рекордом, многие заявили, что уже ждут с нетерпением новый выпуск.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены: "Хороший у меня…".

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