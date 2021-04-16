Телеведущий Дмитрий Комаров показал жуткие фото из экспедиции в Пакистан

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров в своей программе "Мир наизнанку" объездил едва ли не весь мир в поисках приключений. Он показал зрителям разные удивительные уголки планеты, а недавно заинтриговал спецсезоном путешествий по Украине. Однако эту программу зрителям покажут позже, а пока в очередном эфире выйдет выпуск о приключениях телеведущего в Пакистане. В своем микроблоге в Instagram Дмитрий рассказал, что увидел в этой стране нечто странное и мистическое, а также показал несколько кадров.

На снимках, которые показал Комаров, можно увидеть странное существо, которое пакистанцы называют "человек-лиса" и верят, что оно исполняет желания. Интересно, что увидеть чудное "животное" может любой желающий, стоит всего лишь купить билет в зоопарк. О странно существе телеведущий рассказывал в конце прошлого выпуска, анонсируя свежий. По словам путешественника, он побывал в пакистанском городе Карачи, там и находится этот зоопарк.

"Все мы слышали о мифических существах, сочетающих в себе части тела животного и человека: русалки, кентавры, минотавры, сфинкс. Но в Пакистане есть свой аналог. И тут многие тут верят, что это не легенда. Увидеть чудо-создание можно, просто купив билет в зоопарк. Этого уникального обитателя называют человеком-лисой. С ним можно поговорить и даже загадать желание, которое, как верят многие пакистанцы, обязательно исполнится. Фокус или мистика? Верите ли вы в кентавров и русалок?", - рассказал Дмитрий в подписи к фотографиям.

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