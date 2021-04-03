Известный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров откровенно рассказал о своей незабываемой поездке в Пакистан

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Комарова в соцсети.

Так, телеведущий разместил в своем аккаунте подборку фото из Пакистана, на которых можно увидеть весь колорит этой страны.

"Есть места, в которые можно влюбиться или возненавидеть, но равнодушным остаться нельзя. Одно из таких - Карачи. Бывшая столица Пакистана, где по официальным данным - 16 млн человек, по неофициальным - до 40 миллионов. Это реальные данные от местных журналистов. Поэтому я не верю интернету", - написал он.

Комаров рассказал, что когда едешь в финансовый центр страны, где сосредоточен бизнес и крутятся деньги, представляешь себе крутой мегаполис. Но тебя встречает совсем другая картина.

"Нет, этот город не с чем сравнить. Это Карачи... Я приехал в Карачи, как думал, дней на 10, а пробыл больше 2 месяцев. Возвращался раз 5-7. Нашел новых друзей. Появились новые привычки: ночью после съемки засыпать в машине под звук сирены и красно-синее мигание спецсигналов (официальным делегациям надо работать с охраной). Вообще не обращать внимание на оружие. Калашников в руках - как мобильник, не удивляет", - отметил он.

Он также отметил, что до 2015 года не смог бы снять здесь ни одного выпуска программы.

"Меня бы в лучшем случае ограбили, в худшем - прибили. До 2015 здесь по сути правила мафия. Похищения, убийства и теракты вообще не удивляли. И государство решило навести порядок - бандитов стали зачищать", - рассказал он.

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