Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал необычный кадр со своего путешествия
Как передает Politeka.net, новое фото Комаров опубликовал на своей страничке в Instagram.
Сейчас Комаров находится в Пакистане, и признается, что люди в этой стране его действительно удивили.
Путешественник решил рассказать об одном из них.
"Очередь 18-летнего Ахмеда из Лахора. Без преувеличения - самый известный доставщик еды в Пакистане. Каждый, кому он доставляет заказ, получает бонус в виде селфи. Всем прикольно увидеть парня с выпученными глазами. "Таким меня сделал Аллах, это его дар", - объясняет Ахмед. Опасно ли выпучивание глаз, он не знает - у врачей не был", - поделился Дмитрий.
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По его словам, жизнь Ахмеда далеко не сахар - он вынужден содержать всю свою семью.
"Невероятно добрый и открытый, честный и правильный. Мечтает стать звездой и получить мировой рекорд по выпучиванию глаз", - рассказал ведущий.
Комаров пообещал, что он со съемочной командой попробуют помочь и Ахмеду реализовать его мечты.
Поклонники Дмитрия были восхищены не только парню с необычной внешностью, но и с порывом Комарова ему помочь.
"Дмитрий, вы - замечательный ведущий!!! И у вас самая лучшая передача", "Дима, ты любишь людей... а мы любим тебя и причём сильно - сильно!!! Поэтому побереги себя в путешествиях, не рискуй сильно... хотя бы ради нас!", "О Боже, это реально его глаза. Думала это из магазина приколов", "Эх, побольше бы таких людей, человечных, добрых и умных, как Дима", - писали в комментариях под постом.
Напомним, о пополнении в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".
Как сообщала Politeka, красавица-сестра Комарова из "Мир наизнанку" впервые показала лицо своей малышки:"похожи на розовый зефир".