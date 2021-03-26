Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров всколыхнул публику новым приключением

Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала "1+1" опубликовали свежее видео с анонсом нового выпуска "Мир наизнанку". В этот раз 37-летний Комаров попытается зафиксировать мировой рекорд Гиннесса.

"Какого невероятного мужчину встретит @komarovmir смотрите уже завтра в 18:20 на 1+1❤️", - говорится в сообщении.

Судя по кадрам, Дмитрий очутится в Индии, где в одной из компаний повстречает уникального человека.

На опубликованных фрагментах можно заметить молодого худощавого индуса, который немыслимым образом способен сильно выпучивать глаза.

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"Прячь, прячь - я боюсь, что они сейчас выпадут!", - восклицал Дмитрий в эмоциональном порыве.

Можно догадаться, если рекорд будет таки установлен, то Комарову, получается, удалось найти самого пучеглазого человека в мире.

Пользователи поспешили обсудить увиденное:

"Обожаю эту програму😊Комаров замечательный ведущий😊"

"Нельзя же показывать программу Д. Комарова целую субботу с утра до вечера, это про сто ужас. Всему должна быть норма"

"Ну очень много у вас на канале реклам. Смотреть уже противно... 15 минут фильма, зато по пол часа реклам"

Ранее мы рассказывали, Комаров признавался, что за время существования трэвел-шоу ему пришлось общаться со многими "шаманами" по всему миру. Одним из тех, кто особенно его впечатлил, был знахарь из Пакистана.

"Такое невозможно сыграть. Это было завораживающе и местами страшно. Он дал мне очень интересные ответы на глобальные вопросы. Изменения климата. Второй срок Зеленского. Регулярные полеты на Марс. Конец света - будет ли?", - делился Дмитрий в Инстаграм.

Напомним, что пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".

Как сообщала Politeka, красавица-сестра Комарова из "Мир наизнанку" впервые показала лицо своей малышки:"похожи на розовый зефир".