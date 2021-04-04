Известный украинский ведущий и звезда шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров посетил непривычный для украинцев праздник в Пакистане и стал свидетелем ЧП
Как сообщает Politeka.net, шоумен раскрыл плюсы и минусы экзотической страны, которую многие считают опасной. В своем Инстаграм Комаров поделился видео, которое снял на телефон в Пакистане во время одного из местных праздников.
Как рассказал ведущий, он посетил пляж Клифтон в городе Карачи. Во время праздника люди приходят на море в традиционной одежде. Они гуляют прямо по воде, катаются на верблюдах и лошадях и смотрят на закат.
Комаров подчеркнул, что атмосфера праздника была очень колоритной, что стало одним из главных плюсов. Однако, ведущий признал, что в Пакистане есть и свои минусы. Так, во время праздника люди выбрасывали мусор прямо в море.
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«К большому сожалению, есть «изнанка». Вот, например, мы видим мусор. Здесь всегда так. Гора мусора портит впечатление», - подчеркнул ведущий.
Кроме того, во время своей прогулки по воде Комаров стал свидетелем небольшого ЧП: местные жители застряли в песке во время катания на небольшой машинке. Ведущий решил им помочь и, передав камеру проходящему мимо парню, бросился вытаскивать машину из песка.
«Тук-тук» вытолкали. И он уезжает в закат!», - похвалился Комаров.
Его поклонники тут же принялись обсуждать пост ведущего.
«Красота вы лучший», «Очень атмосферно», «Очень любим ваши передачи. Удачи вам и вашей команде», «Самая классная передача!!! Дима удачи во всём всегда и везде!!», - пишут люди.
Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" столкнулся с жесткими последствиями поездки в Пакистан.
Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» обаяла нежной красотой в вызывающем наряде.
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