Известный украинский ведущий и звезда шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров посетил непривычный для украинцев праздник в Пакистане и стал свидетелем ЧП

Как сообщает Politeka.net, шоумен раскрыл плюсы и минусы экзотической страны, которую многие считают опасной. В своем Инстаграм Комаров поделился видео, которое снял на телефон в Пакистане во время одного из местных праздников.

Как рассказал ведущий, он посетил пляж Клифтон в городе Карачи. Во время праздника люди приходят на море в традиционной одежде. Они гуляют прямо по воде, катаются на верблюдах и лошадях и смотрят на закат.

Комаров подчеркнул, что атмосфера праздника была очень колоритной, что стало одним из главных плюсов. Однако, ведущий признал, что в Пакистане есть и свои минусы. Так, во время праздника люди выбрасывали мусор прямо в море.

«К большому сожалению, есть «изнанка». Вот, например, мы видим мусор. Здесь всегда так. Гора мусора портит впечатление», - подчеркнул ведущий.

Кроме того, во время своей прогулки по воде Комаров стал свидетелем небольшого ЧП: местные жители застряли в песке во время катания на небольшой машинке. Ведущий решил им помочь и, передав камеру проходящему мимо парню, бросился вытаскивать машину из песка.

«Тук-тук» вытолкали. И он уезжает в закат!», - похвалился Комаров.

Его поклонники тут же принялись обсуждать пост ведущего.

«Красота вы лучший», «Очень атмосферно», «Очень любим ваши передачи. Удачи вам и вашей команде», «Самая классная передача!!! Дима удачи во всём всегда и везде!!», - пишут люди.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" столкнулся с жесткими последствиями поездки в Пакистан.

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