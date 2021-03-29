Известная украинская телеведущая, обладательница титула «Мисс Украина» Александра Кучеренко, которая является женой звезды «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова, впечатлила стильным образом

Как передает Politeka.net, Кучеренко долгое время работает на телевидении. Недавно у нее появилась своя авторская рубрика, в которой она задает вопросы известным людям. Для съемок Кучеренко всегда подбирает красивые стильные луки. Девушка, которая в 2016 году была признана самой красивой в Украине, выглядит превосходно в любом наряде.

На свежем фото Александра предстала в красном вызывающем пиджаке, который напоминал кимоно. Сверху она набросила темное пальто. Выглядела Кучеренко очень элегантно и утонченно.

«Обожаю понедельники! Сколько на них всегда возлагают надежд)) Если вы еще сомневаетесь, начинать что-то - сегодня именно то время! Может и весна услышит) Хорошей рабочей недели каждому, кто читает», - подписала фото красотка.

В комментариях яркой красотке оставили массу приятных слов.

«Здравствуйте Александра и вам хорошей недели и много улыбок», «Вы просто очаровательна. Спасибо, и Вам!», «Вы так вдохновляете, появляйтесь в Instagram чаще, пожалуйста», - пишут пользователи сети.

Напомним, что молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" восхитила красотой и поделилась откровением: "Новая жизнь…".

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