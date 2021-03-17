Відома українська ведуча і дружина зірки "Світу навиворіт" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вразила виглядом в костюмі з нестандартною деталлю
Шоувумен поділилася новими знімками в своєму Instagram і показала, як готується до роботи. Про це пише Politeka.net.
Так, Кучеренко опублікувала фото, на яких вона позує в гримерці перед Новим інтерв'ю. Для роботи ведуча вибрала строгий діловий костюм чорного кольору з білими смужками. Однак, пікантну деталь її образу додала майка, яку Кучеренко одягла під костюм.
Справа в тому, що вона виявилася тілесного кольору, який ідеально зливається зі шкірою ведучої, створюючи ілюзію того, що під її піджаком немає нічого з одягу. Глибоке декольте піджака додає образу ще більше перчинки.
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"1 фото або 2?) На першому за кадром: "Саша, ти тут ніби сумуєш за чоловіком"))) відразу посміхнулася, як на другому. Насправді налаштовувалася на сьогоднішні інтерв'ю з двома дуже цікавими гостями!", - написала ведуча.
Її передплатники тут же відгукнулися на пост.
"Як же щастить твоїм гостям, Сашенька", "красуня завжди і скрізь", "яка красива", "Ви втілення жіночої краси, чарівності і скромності», «гарні обидві фотки і 1 і 2) в кожному красива по різному, але дуже красива на обох фотках", "ти божественно красива", - пишуть люди.
Нагадаємо, молода дружина Комарова з "Світ навиворіт" захопила красою і поділилася одкровенням: "нове життя...".
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