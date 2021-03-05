Молодая супруга Дмитрия Комарова модель и телеведущая Александра Кучеренко коротким видео показала, как ухаживает за кожей лица

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и модель Александра Кучеренко, которая несколько лет назад стала супругой ведущего-путешественника Дмитрия Комарова, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В преддверии 8 марта Саша решила поделиться с украинками своими секретами ухода за лицом. Красотка опубликовала короткое видео, в котором демонстрирует все манипуляции, а в подписи к публикации рассказывает подробно об уходовых процедурах.

Как видно, перед камерой Кучеренко появилась в домашнем образе, она закрылась в ванной комнате и приступила к своим процедурам. Красотка наносит на лицо средство за средством, как будто, играючи, и потом получает просто замечательный результат – ее свежему идеальному лицу можно только позавидовать.

В подписи к публикации Александра рассказала о своих секретах красоты: "Только я возвращаюсь домой после съемок – сразу бегу смывать макияж. Я приучилась к этому уже давно и взяла себе за правило, ни при каких обстоятельствах не пропускать свой ежедневный уход", - рассказала телезвезда. Также она добавила, что перепробовала очень много средств пока нашла идеальные для себя. Так что главное, по ее словам, именно найти свое. "Вот 7 моих обязательных шагов в ежедневном уходе за кожей лица: умываюсь крем-пеной, убираю остатки косметики, протираю лицо тоником, сыворотка, крем, крем под глаза, бальзам для губ", - поделилась Саша.

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