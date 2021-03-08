Молодая жена Дмитрия Комарова модель и телеведущая Александра Кучеренко привытала женщин с 8 марта

Как сообщает Politeka.net, Кучеренко, которая несколько лет назад стала женой ведущего-путешественника Дмитрия Комарова, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram.

«Нельзя силой заставить цветок раскрыться! Природа сама знает лучше и прорвется несмотря ни на какие препятствия)) снова проходит год, и снова непременно наступает весна. Она, как и женщина, дарит миру новую жизнь, надежду, красоту, любовь, радость, вдохновение, наполняет все вокруг смыслом и гармонией. С 8 марта, девушки! Пусть будут все жизненные условия для того, чтобы каждая из нас расцвела своим ярчайшим цветом!», - написала она.

Кучернко показала фото, где позирует на полянке с крокусамти. Согласно геотегу, снимок сделан в Мукачево Закарпатской области.

"Какое красивое фото! С праздником!», «Красотулька», «Какое красивое фото», «Какая же вы обаятельная, естественная», «Спасибо за поздравления и вдохновения. Желаю тепла в душе, улыбок окружающих и любовь вокруг», «Чары весны», «Прекрасная и женственная Сашенька», - пишут в комментариях.

Ранее Александра Кучеренко показала подборку своих самых элегантных образов в платьях.

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