Молода дружина Дмитра Комарова модель і телеведуча Олександра Кучеренко коротким відео показала, як доглядає за шкірою обличчя

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і модель Олександра Кучеренко, яка кілька років тому стала дружиною ведучого-мандрівника Дмитра Комарова, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Напередодні 8 березня Саша вирішила поділитися з українками своїми секретами догляду за обличчям. Красуня опублікувала коротке відео, в якому демонструє всі маніпуляції, а в підписі до публікації розповідає докладно про доглядові процедури.

Як видно, перед камерою Кучеренко з'явилася в домашньому образі, вона закрилася у ванній кімнаті і приступила до своїх процедур. Красуня наносить на обличчя засіб за засобом, як ніби, граючи, і потім отримує просто чудовий результат – її свіжому ідеальному особі можна тільки позаздрити.

У підписі до публікації Олександра розповіла про свої секрети краси: "тільки я повертаюся додому після зйомок – відразу біжу змивати макіяж. Я привчилася до цього вже давно і взяла собі за правило, ні за яких обставин не пропускати свій щоденний догляд", - розповіла телезірка. Також вона додала, що перепробувала дуже багато коштів поки знайшла ідеальні для себе. Так що головне, за її словами, саме знайти своє. "Ось 7 моїх обов'язкових кроків у щоденному догляді за шкірою обличчя: вмиваюся крем-піною, прибираю залишки косметики, протираю обличчя тоніком, сироватка, крем, крем під очі, бальзам для губ", - поділилася Саша.

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