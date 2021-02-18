Дружина Діми Комарова з "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко захопила шанувальників зовнішністю богині

Як пише Politeka.net, красуня-дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко захоплює своєю красою і ангельським личком. Дівчина в своєму Instagram знову показала чудове селфі і розповіла про наближення весни.

Олександра Кучеренко похвалилася селфі-сником, зробленим в салоні автомобіля. Через холодну погоду вона одягла в цей день теплу хутряну шубку, в комір якої намагалася заховати ніжні щічки, але її гріли думки про весну, яка за календарем настане вже через півтора тижня.

На знімку Олександра Кучеренко відвела сяючий погляд убік і посміхнулася своєю найрозкішнішою посмішкою. Модель зробила чудовий і одночасно стриманий макіяж, який ідеально підкреслив її природну красу.

Її густі брови були злегка підведені темним кольором, а очі підкреслили коричневі тіні в куточках очей і темно-коричнева туш для вій. Завершила макіяж приємна кремова помада природного відтінку, яка виглядала на пухкеньких губках просто ідеально.

Весь образ Олександри був лаконічним і продуманим. Довгі русяве волосся були покладені на бік, додаючи обсягу зачісці, а гарний настрій красуні додало їй ще більшого шарму в холодний зимовий день.

"Так коли там, говорите, весна", - написала Олександра Кучеренко до своєї публікації.

Шанувальники Олександри, дивлячись в ці неймовірно глибокі і виразні очі, так і не змогли до кінця повірити, що можна володіти такою красою, тому у своїх коментарях вони засипали дівчину компліментами.

"Як завжди красуня", "Дуууже-дуже красива", "Ви нереально красива", "Досконалість!", "Чудово виглядаєте", "Ви чому така красива?", "Богиня", - написали фоловери в соцмережі.

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