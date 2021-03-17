Известная украинская ведущая и жена звезды «Мира наизнанку» Дмитрия Комарова Александра Кучеренко впечатлила видом в костюме с нестандартной деталью
Шоувумен поделилась новыми снимками в своем Инстаграм и показала, как готовится к работе. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Кучеренко опубликовала фото, на которых она позирует в гримерке перед новым интервью. Для работы ведущая выбрала строгий деловой костюм черного цвета с белыми полосками. Однако, пикантную деталь ее образу добавила майка, которую Кучеренко надела под костюм.
Дело в том, что она оказалась телесного цвета, который идеально сливается с кожей ведущей, создавая иллюзию того, что под ее пиджаком нет ничего из одежды. Глубокое декольте пиджака добавляет образу еще больше перчинки.
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«1 фото или 2?) На первом за кадром: «Саша, ты тут будто скучаешь за мужем»))) Сразу улыбнулась, как на втором. На самом деле настраивалась на сегодняшние интервью с двумя очень интересными гостями!», - написала ведущая.
Ее подписчики тут же откликнулись на пост.
«Как же везет твоим гостям, Сашенька», «Красавица всегда и везде», «Какая красивая», «Вы воплощение женской красоты, очарования и скромности», «Хороши обе фотки и 1 и 2) в каждом красива по разному, но очень красива на обеих фотках», «Ты божественно красива», - пишут люди.
Напомним, молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" восхитила красотой и поделилась откровением: "Новая жизнь…".
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