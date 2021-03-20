Відома українська ведуча і дружина зірки " Світу навиворіт" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розповіла про щастя

На фото Олександра позувала в джинсах, кофтині і куртці. Молода "бестія" стояла біля квітів, радіючи їх красі. Волосся у Кучеренка залишилися розпущеними, а очі дівчина майже закрила, віддавшись насолоді. Як можна зрозуміти, красуня вирішила відвідати Ботанічний сад Фоміна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли душа розквітає. Я б так описала свій стан щастя в трьох словах, а ви, друзі?

"З Днем щастя, нехай воно буде кожен день", - написала Кучеренко під фотографією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", " взаємно) щастя неймовірного всім, всім. Гарного дня", "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу", "напевно, Ботанічний сад, Київ", " Азалія?".

Ми писали, що відома українська ведуча і дружина зірки «Світу навиворіт» Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вразила виглядом в костюмі з нестандартною деталлю.

Так, Кучеренко опублікувала фото, на яких вона позує в гримерці перед Новим інтерв'ю. Для роботи ведуча вибрала строгий діловий костюм чорного кольору з білими смужками. Однак, пікантну деталь її образу додала майка, яку Кучеренко одягла під костюм.

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