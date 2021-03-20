Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"

Известная украинская ведущая и жена звезды "Мира наизнанку" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала о счастье

На фото Александра позировала в джинсах, кофточке и куртке. Молодая "бестия" стояла возле цветов, радуясь их красоте. Волосы у Кучеренко остались распущенными, а глаза девушка почти закрыла, предавшись усладе. Как можно понять, красотка решила посетить ботанический сад Фомина. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда душа расцветает. Я бы так описала свое состояние счастья в трех словах, а вы, друзья?

"С Днем счастья, пусть оно будет каждый день", - написала Кучеренко под фотографией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Взаимно) счастье невероятного всем, всем. Хорошего дня", "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу", "Наверное, ботанический сад, Киев", "Азалия?".

Мы писали, что известная украинская ведущая и жена звезды «Мира наизнанку» Дмитрия Комарова Александра Кучеренко впечатлила видом в костюме с нестандартной деталью.

Так, Кучеренко опубликовала фото, на которых она позирует в гримерке перед новым интервью. Для работы ведущая выбрала строгий деловой костюм черного цвета с белыми полосками. Однако, пикантную деталь ее образу добавила майка, которую Кучеренко надела под костюм.

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