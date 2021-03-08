Молода дружина Дмитра Комарова модель і телеведуча Олександра Кучеренко привытала жінок з 8 березня

Як повідомляє Politeka.net, Кучеренко, яка кілька років тому стала дружиною ведучого-мандрівника Дмитра Комарова, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram.

«Не можна силою змусити квітку розкритися! Природа сама знає краще і прорветься попри будь-які перешкоди)) Знову проходить рік, і знову неодмінно настає весна. Вона, як і жінка, дарує світу нове життя, надію, красу, любов, радість, натхнення, наповнює все навкруги сенсом і гармонією. З 8 березня, дівчата!💜 Нехай будуть усі життєві умови для того, щоб кожна з нас розквітла своїм найяскравішим цвітом!», - написала вона.

Кучернко показала фото, де позує на галявинці з крокусамти. Згідно з геотегом, знімок зроблено в Мукачевому Закарпатської області.

«Яке гарне фото! Зi святом!», «Красотулька», «Яке гарне фото», «Яка ж ви приваблива, природня», «Дякую за вітання та натхнення. Бажаю тепла в душі, посмішок оточуючих та кохання навкруги», «Чари весни», «Прекрасна і жіночна Сашенька», - пишуть у коментарях.

Раніше Олександра Кучеренко показала добірку своїх найелегантніших образів у сукнях.

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