Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал о своей коллекции "трофеев" из путешествий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу телеведущего в соцсети.

Так, телеведущий рассказал о том, что он - коллекционер, и привозит из своих экспедиций луки и стрелы, каменные топоры папуасов и другие артефакты.

"Мечтаю в будущем открыть музей "Мир наизнанку". Но мой главный предмет коллекционирования - эмоции и впечатления. Это самые дорогие для меня "экземпляры" коллекции, хоть их и нельзя потрогать. Их не существует физически. Они в моей голове, и я ими очень дорожу и стараюсь делиться этими эмоциями с максимальным количеством людей", - рассказал телеведущий.

Он также анонсировал выход нового выпуска о Карачи, где зрители смогут увидеть "человека-лису".

"Эмоционально это была одна из сильнейших съемок за весь Пакистан. Неделя настоящих незабываемых эмоций", - отметил Комаров.

Он также рассказал, что Карачи - это город, который он не забудет никогда и будет по нему скучать. Впрочем, Комаров подчеркнул, что пока что не может советовать отправляться в путешествие туда, потому что там достаточно опасно.

"Надеюсь, что уровень безопасности в нем скоро станет таким, что можно будет смело ехать. Пока я не рискну рекомендовать. Как говорится, кто хочет - то на свой страх и риск. Гарантий безопасного путешествия дать нельзя", - добавил он.

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