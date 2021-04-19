Телеведущий Дмитрий Комаров показал забавное фото со своими верным спутником

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров в своей программе "Мир наизнанку" объездил едва ли не весь мир в поисках приключений. Он показал зрителям разные удивительные уголки планеты, а недавно заинтриговал спецсезоном путешествий по Украине. А в своем микроблоге в Instagram путешественник часто показывает рабочие моменты, чем здорово интригует и веселит зрителей и пользователей.

Так, в этот раз Дмитрий выложил в сеть забавную фотографию, на которой показал своего оператора Александра Дмитриева. Однако, по словам телеведущего, Саша не только снимает, но еще и "подрабатывает" его личным водителем. На новом фото, которое Комаров сделал в автомобиле, они с операторов во всеоружии – один держит руль, а второй две профессиональные камеры.

В подписи к фотографии телеведущий написал: "Хороший у меня сегодня водитель @dmytryiev_aleksandr. Всё стабильно. Как всегда. Работаем. Где-то что-то снимаем. А как ваши дела?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото Комарова. "Дмитрий, как вы там? Я ваш большой поклонник", "Удивительно, я смотрю ваши выпуски постоянно, одни и те же крутят иногда, факт в том, что ты все знаешь, а смотришь все равно!", "Спасибо Вам за возможность путешествовать, сидя на диване!", "Спасибо, что вы передаете нам всю прелесть этого мира", "Благодаря вам я узнаю мир, спасибо!", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, ЧП во время съемок "Мир наизнанку", Дмитрию Комарову пришлось нелегко: "К большому сожалению...".

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