Дмитрий Комаров, ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку", показал свой отдых с женой Александрой Кучеренко

Как сообщает Politeka.net, кадрами он поделился на своей странице в Инстаграм.

«Хотите на Мальдивы, но чтобы без перелета и дешево?) Чтобы голубая прозрачная вода, идеально чистый песок, дельфины в 2 метрах от берега, и ваше жилище на первой линии в 5 метрах от теплой морской воды? Чтобы просыпаться и сразу прыгать в море?» - заинтриговал телеведущий.

По его словам, все это нашлось на украинском острове Джарылгач. Визит на который можно будет увидеть в ближайшем выпуске программы "Мир наизнанку". Остров находится он недалеко от Скадовска в Херсонской области.

«Этот выпуск особенный во всем. Во-первых, впервые я поеду в экспедицию не один, а с женой. Во-вторых, впервые Саша Дмитриев в экспедиции оставит камеру и будет героем программы, вместе со своей семьей - женой Ирой и дочкой Алисой.

Итак, семейный отдых в палатках на райском необитаемом острове в Украине. Мечта? Нет. Реальность», - отметил ведущий.

Комаров рассказал, что полюбил это место еще в начале 2000-х годов. Тогда Джарылгач был абсолютно безлюдным.





"Мы ездили туда часто. Маяк, спроектированный учеником самого Эйфеля, был в хорошем состоянии, мы устраивали там фотосессии на пленочные фотоаппараты. Кто был на Джарылгаче сейчас, просто не поверит, что тогда наши палатки были возле Маяка единственными. Сегодня к Маяку в сезон ходят большие пассажирские суда, людей очень много, а сам маяк в аварийном состоянии. Но природа и атмосфера осталась неизменной – это рай. Учитывая, что «остров Джа» длиной 42 километра, то безлюдные места все равно можно найти. Украинские "Мальдивы" - это рай на земле" - утверждает Дмитрий.

Пользователи Сети впечатлены рассказом и кадрами.

«Сказочно красиво😍И Вы все очень красивые🔥», «О весьма впечатляюще», «Очень круто, невероятно красивый вид 😍», - пишут в комментариях.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены: "Хороший у меня…".

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