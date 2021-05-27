Телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" похвастался невероятным рекордом своей авторской программы

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров в своей программе "Мир наизнанку" побывал в экспедициях во многих странах мира, а недавно в эфир вышел выпуск его трэвел-шоу, посвященный Украине. В своем микроблоге в Instagram путешественник поделился новостью о том, что программа берет перерыв на лето.

"Привет, друзья! В эту субботу в 18-20 на 1+1 особенный выпуск "Мира наизнанку". Он завершает весенний сезон, , а мы едем снимать новый сезон. Но сперва завершим нашу экспедицию к племени калАшей и побываем на их грандиозном фестивале. Это конечно была ещё та "пьянка": песни, танцы, карнавал. Колоритно, экспрессивно, неповторимо", - написал Комаров.

По его словам, скоро украинцев ждут невероятные кадры, с высокогорья, в Кашмире. Фантастически красивое место, которое более 70 лет назад на почве религии стало горячей точкой. После того, как в 1947 году Британская Индия была разделена на Индию и Пакистан. У вас будет уникальная возможность увидеть сказочно красивые места, многие из которых, к сожалению, закрыты для туризма.

"В завершение вы увидите нечто особенное – действующий вулкан. Грязевой. Священный для индуистов в Пакистане, встретить которых было очень неожиданно. Паломники приезжают к вулкану, чтобы молиться богу Шиве. И верят, что вулкан исполняет желания. Причем вулкан сам подает сигнал, если "услышал" желание человека и "взял в работу".

Вулкан находится в провинции Белуджистан, посреди пустыни. И эти места реально очень похожи на фотографии с Марса, которые недавно облетели всю планету.

Пакистан не перестает впечатлять и поражать воображение. Скажу вам, что сам не ожидал от этой экспедиции такой бури эмоций. Пакистан – открытие для меня лично. То, что я знал о стране до поездки, и то, что знаю теперь – абсолютно разная информация. Страна, в которую не смотря на все сложности во время съемок хочется вернуться, потому что там осталось ещё очень много мест, явлений, традиций и людей, с которыми хочется вас познакомить.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены: "Хороший у меня…".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" поразил кадрами и признанием после опасной экспедиции: "На свой страх и риск".

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" показал жуткие кадры из путешествия: "Сложно поверить, что в наши дни...".